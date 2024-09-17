DEM Partili Sakık’ın oğlu Cenk Sakık’a dava: 37 yıl hapsi istendi!

Ankara'da DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık 9 Haziran saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi'ndeki bir restorana borcunu ödemek için gitti. Sakık bu sırada kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi M.K. ile tartıştı.

Sakık, M.K'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunurken diğer çalışan M.C.D. yanlarına geldi. Taraflar arasında çıkan kavga sırasında Sakık, çıkardığı ruhsatsız tabancayla M.K. ve M.C.D'ye doğru arka arkaya 6 el ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. yaralanırken, M.C.D. ise yara almadan kurtuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sakık gözaltına alındı. Yürütlen soruşturma kapsamında Sakık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Tehdit' ve 'Alenen hakaret' suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

YAKIN MESAFE ATEŞ ETTİ

İddianamede yer alan adli tıp kurumu raporunda müşteki M.K'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, "Cenk Sakık'ın müşteki M.K'ye yönelik sinkaflı sözler söyleyerek üzerine atılı 'tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarını işlediği, yine Sakık'ın tartışmanın devamında işyerinin dışında müştekiler M.K ve M.C.D'ye yönelik yakın mesafeden altı kez durmadan ruhsatsız silahı ile ateş ederek 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirlenmiştir. Sakık'ın olay sırasında kullandığı silahın kriminal raporu da dikkate alındığında ruhsatsız silahı taşıyarak ve bulundurarak üzerine atılı 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi. İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.