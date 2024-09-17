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Giriş Tarihi: 17.9.2024 13:48

Dünya’nın en büyük adliyesinin temeli 19 Eylül’de başkentte atılıyor

Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara’da inşa ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temeli atılacak Ankara Adalet Sarayı’nın, modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle Türkiye’de yargı hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını açacağını belirterek, “Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Dünya’nın en büyük adliyesinin temeli 19 Eylül’de başkentte atılıyor

6 farklı adalet binasını tek çatı altına toplayacak olan yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı hizmetlerinin Ankara'nın farklı noktalarında dağınık vaziyette bulunmasının hem hakim, savcılar ve avukatlar açısından hem de vatandaşlar açısından zorluğa neden olduğunu belirterek, "Yenimahalle'de inşa edilecek adalet sarayımızla yargı hizmetlerimiz daha kaliteli ve etkin bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmuş." dedi.

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Bakan Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayının toplamda 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacağını kaydetti. Yüksek katlı bloklar yerine yatay mimariyle inşa edilecek binada doğal havalandırma ve aydınlatmadan üst düzeyde faydalanılacağını ifade eden Tunç, şöyle devam etti, "Çatılarda tasarlanan güneş panelleri ile yenilenebilir enerjiyi kullanacak yeni adalet sarayımız yeşil bina olarak tasarlanmıştır. Bu büyük proje, yargı hizmetlerinin hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız için daha hızlı ve etkin sunulmasını sağlayacak. Ankara Adalet Sarayı, sadece bir bina olmanın ötesinde, yargı hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak bir merkez olacaktır. Modern teknoloji ve çevre dostu uygulamalarla donatılan bu yeni yapı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yatay mimari anlayışı ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması, hem sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza ferah ve konforlu bir adalet hizmeti sunacaktır. Ankara Adalet Sarayı, modern yapısı ve çevre dostu teknolojileriyle ülkemizin yargı hizmetleri anlamında yeni bir dönemin kapısını açacaktır."

Bakan Tunç, yeni binada 1382 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası, 588 duruşma salonu, 4 bin 180 araçlık otopark ve 610 kişilik konferans salonunun yer alacağını ifade etti.

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temelini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte atacaklarını belirten Bakan Tunç, inşaatın 3 yılda tamamlanacağını söyledi.

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Dünya’nın en büyük adliyesinin temeli 19 Eylül’de başkentte atılıyor
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