Erdoğan’dan yapay zekâ ürünü ‘boykot’ şarkısıyla Filistin’e destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan 'Boykot' adlı şarkıyı paylaşarak aylardır İsrail katliamları altında acı çeken Filistin'e destek verdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu 'Boykot'un videosuna da yer verdi. Türkçe-İngilizce altyazılı videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünlerle dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.