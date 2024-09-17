Filistin'e destek verdi, Alman polisi ifadeye çağırdı: “Almanya ikinci bir soykırıma suç ortaklığı yapmasın"

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik Filistin halkının yanında yer alan bireylere yönelik baskıcı tutum devam ediyor. Bu sefer Almanya'da yaşayan Elmas Kazdal, İsrail soykırımına karşı çıktığı ve Filistin halkına destek verdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifade vermeye çağrıldı.
"BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
Alman polisi tarafından ifadeye çağrıldığını sosyal medyadan açıklayan Kazdal konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medyada İsrail zulmüne karşı Filistin halkının mücadelesiyle dayanışma içeren paylaşımlarımdan dolayı Alman polisi tarafından ifadeye çağrıldım. Bunu anlamak da kabullenmek de mümkün değil" ifadelerini kullandı.
"ALMANYA'NIN BU YAPTIĞI İKİ YÜZLÜLÜKTÜR, ÇİFTE STANDARTTIR"
Kazdal sözlerine şöyle devam etti: "Her fırsatta dünyaya ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü dersi vermeye kalkan Avrupa`nın, Almanya`nın bu yaptığı iki yüzlülüktür, çifte standarttır. Bir soykırım bu topraklarda yaşandı. Naziler yaşattı. Şimdi ikinci bir soykırıma suç ortaklığı yapmasın Almanya."
"KARŞI OLDUĞUM İSRAİL'İN SOYKIRIMCI FAŞİST POLİTİKALARIDIR"
Açıklamalarını sürdüren Kazdal, "Sadece biz değil, Alman halkı da buna razı değil, devleti temsil eden polisi ile Almanya'nın İsrail politikalarını kabul etmeyen, sorgulayan halkı sokaklarda karşı karşıya geliyor. Ayrıca İsrail devlet politikalarına yönelik her türlü eleştiriyi antisemitzm olarak yorumlamak doğru mu? Benim karşı olduğum İsrail`in soykırımcı faşist politikalarıdır" dedi.
"SONSUZA DEK: ÖZGÜR FİLİSTİN!"
Kazdal son söz olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu arada arayan, durumumla yakından ilgilenen sayın milletvekilimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sayın Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yavuz Selim Kıran, Sayın Yurtdışı Türkler Başkanımız Abdullah Eren, Sayın Mainz Başkonsolosumuz Mehmet Akif İnam Bey ve Mehmet Çek hocama çok teşekkür ediyorum. Sonsuza dek: Özgür Filistin!"