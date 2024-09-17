Filistin'e destek verdi, Alman polisi ifadeye çağırdı: “Almanya ikinci bir soykırıma suç ortaklığı yapmasın"

"BUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Alman polisi tarafından ifadeye çağrıldığını sosyal medyadan açıklayan Kazdal konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medyada İsrail zulmüne karşı Filistin halkının mücadelesiyle dayanışma içeren paylaşımlarımdan dolayı Alman polisi tarafından ifadeye çağrıldım. Bunu anlamak da kabullenmek de mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'NIN BU YAPTIĞI İKİ YÜZLÜLÜKTÜR, ÇİFTE STANDARTTIR"

Kazdal sözlerine şöyle devam etti: "Her fırsatta dünyaya ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü dersi vermeye kalkan Avrupa`nın, Almanya`nın bu yaptığı iki yüzlülüktür, çifte standarttır. Bir soykırım bu topraklarda yaşandı. Naziler yaşattı. Şimdi ikinci bir soykırıma suç ortaklığı yapmasın Almanya."