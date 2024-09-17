Himmet parasından komisyon alıyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, yaptığı video paylaşımlarla örgütün gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor. Toplanan himmetlerin örgüt yöneticilerinin cebine gittiğine dikkat çeken Gülen, "Himmet parasından komisyon alan ağabeyler var. İçimize sızmış çakalları bulup cezalandırmalı. Kendine yeni bir rota çizip yenilenmiş şekilde devam edilmeli. Olan bitende zalimlerin payı olduğu kadar ağabeylerin de var. Bizim abiler hata etmişler, hocam da hata etmiş demek kolay değil. Sizin verdiğiniz himmetlerden komisyon alan ağabeyleri göreceksiniz ahirette" dedi. Ebuseleme Gülen şu iddiaları dile getirdi:Siz onların aylık para topladığı abonelersiniz sadece. Ey kardeşim sen bir hizmete 100 bin lira gönderdin ya bir aracıyla. Onun yüzde 10'unu parayı gönderdiğin ağabey aldı maalesef. 100 sevabın var sanma kardeşim, 90 sevabın var. O çok sevdiğin ağabey 10'unu indire gandi yaptı.Adet edinmişler her para getirene yüzde 10. İrfan Durmaz ağabeyciğim yüzde 90 kasaya, yüzde 10 parayı getirene ha! Yeter ki para başka kuruma girmesin, senin kurumuna gelsin değil mi? Doymadınız o paralara. Bu ağabeylerin gözü döndü, yoldan çıktılar. Komisyoncu oldular, holding oldular.