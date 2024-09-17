Mossad casuslarına 45’er yıl hapis istemi

İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına casusluk yaptıkları saptanan 16'sı tutuklu 20 sanığa 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların Türkiye'de hedef gösterilen Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ait gizli bilgileri ele geçirerek para karşılığında İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'ne (İÇOM) aktardıkları belirtildi. İddianameye göre sanıklar İsrail'in hedefindeki kişileri, toplu olarak yaşadıkları yerleri mercek altına alındı. Hedef kişilerin kaçırılması ve infaz edilmesi planlandı.İddianameye göre Mossad, MİT'in radarına takılan 46 şüpheli ile bağlantı kurdu. Mossad, bu şahıslar ile Telegram ve Whatsapp, sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vererek temas sağladı.İlk etapta görüntülü ve sesli arama yapmadan irtibat sürdürüldü.Uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflere yönelik araştırma, keşif, foto ve video dökümante, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi taktik operasyonlar planlandı.Geçtiğimiz ocak ayında 8 il ve İstanbul dahil 57 adreste 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.Hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Mossad tarafından Western Union üzerinden para transferi ilişkisi içerisine giren 26 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden Lübnanlı Muhammed Bilik'in, Filistinlilerin İsrail tarafından uğradıkları zulmü dünyaya anlatmayı amaçlayan bir dernekte çalıştığı saptandı. Bilik'in Filistinlilere uygulanan zulmü durdurmak için derneğin organize ettiği toplantılara katılacak kişilerin kişisel bilgi formlarını topladığı ve Mossad'a bir aracı vasıtasıyla 500 dolar karşılığında aktardığı ortaya çıkarıldı.İddianamede, tutuksuz sanık Hazem Mounır Amın Elgayyar'ın, sağlık destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığı vurgulandı. Elgayyar'ın özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği ve bu kişilerle ilgili topladığı bilgileri İsrail istihbaratına paylaştığı ifade edildi. Sanıklardan Amal Sallamı Ep Sıala'nın eşi üzerinden Başakşehir'de bulunan bir sitenin fotoğraflarını 450 dolar karşılığıdna Mossad'a aktardıkları belirlendi.