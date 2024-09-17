Narin’i bu köyde yalnız bırakmayız

BU ÜLKENİN VİCDANLI İNSANLARI NARİN'E KOŞTU
Diyarbakır Bağlar'da vahşice katledilen Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de suskunluk sürerken mezarına Türkiye'nin dört köşesinden vatandaşlar akın etti. Minik kızın kabri başında dua eden vatandaşlar katil veya katillerin bir an evvel cezalandırılmasını istedi. SABAH'a konuşan ziyaretçiler köyde Narin için bir anıt yapılmasını istedi.
NARİN, GAZİANTEP'TEN BERAT AĞABEYİN SANA SELAM GETİRDİ
Narin'i
ziyaret edenle kabir üzerine şeker, kalem, okul malzemeleri, oyuncak, defter ve duygulaırnı yazdıkları notlar bırakıyor. İşte duygu dolu o notlardan bazıları:
Narin Selma kardeşin geldi.
Biliyorum Narin sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Seni çok seviyorum. Bu bebek senin için.
Narin meleğim. Ben Gaziantep'ten Berat ağabeyin. Sana selamlar getirdim.
VALİLİK MEZARINI YAPTIRDI
Narin Güran'ın (8) mezarı dün mermer-mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk le hazırlan-bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı. Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde dı. düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Çalışmalarda Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi.
'ONU BU KÖYDE ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Adana'dan kucağındaki çocuğuyla birlikte kabri ziyarete gelen Yüksel Melek " Narin artık Türkiye'nin kızıdır, onu asla bu köyde yalnız bırakmayacağız" dedi. İstanbul'dan gelen Evren Demir ise "Narin, bir hiç uruna katledilen tüm çocuklar adına bir simge isim oldu" diye konuştu.
AMCA SALİM'LE YENGE HEDİYE NE KONUŞTU?
Narin'in amcalarından Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde minik kızın evine iki kez geldi. Hediye Güran, olayın baş şüphelisi olan kaynı Salim Güran'la o gün sır bir telefon görüşmesi yaptı. Eşi Fuat Güran da whatsapp yazışmalarını sildi. "Cinayetin kara kutusu yenge mi?" sorusu soruluyor
Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusunun ardından savcılıkı talebiyle adliyeye sevk edildi. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine iki kez geldiği ortaya çıktı. 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran'ın gizlice jandarmanın konuşmalarını dinlediği ve olay günü yaptığı whatsapp görüşme kayıtlarını sildiği de tutuanaklara girdi. Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Salim Güran "Ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" demişti. Anne Yüksel Güran ise ifadesinde Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı. Anne Güran "Ben çok yorulmuştum, Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana "Hediye yenge elbiselerimizi getirdi" dedi. Ben de ona "Neden beni uyandırmadın" dedim. O da 'Yenge bırakmadı' dedi. Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalteri kapattığını söyledi. İlk geldiğinde dinamonun şalteri açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı. Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır" dedi. Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
1375 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Narin için yapılan çalışmalarda 1. 375 saat güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiği, 241 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulduğu, 500 bulgunun delil olabilme ihtimaliyle incelendiği, 18 şüpheliden elde edilen 2 bin 500 GB verinin ise siber uzmanları tarafından incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.
GRUP İÇİ SADAKAT AHLAKI KÖRLEŞTİRİR
Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse:
Sağlıklı psikolojiye sahip
insanın, bir çocuğun öldürülmesine
karşı sessiz kalmasını anlamak çok
zor. Şiddetin olağanlaştığı, adeta organize
bir suç çetesi gibi işleyen hiyerarşik bir toplumsal
yapılanma söz konusu. Burada gruba aidiyet,
itaat, yapılanı örtbas etme ve kalanları koruma
bir "hayatta kalma mekanizması. Kadınların
daha şefkatli ve empatik olmasını bekleriz.
Ancak yoksul, eğitimsiz, çaresiz bir kadın o
aile, sistem, aşiret tarafından korunmadığı
takdirde hayatta kalamayacağını düşündüğü
için susabilir. Grup içi sadakat ve korku,
ahlakın, vicdanın ve sağduyunun körleşmesine
yol açabilir.
Sosyolog-Aile Danışmanı İsmail Öz:
Narin cinayetinde
organize,
bilinçli,
stratejik bir
suskunluk var. Eğer devlet,
yargı, medya bu denli
konuya dâhil olmasaydı
Tavşantepe yine susacak
ancak bizim duyamadığımız
bir frekansta ve
kendi jargonuyla konuşmaya
devam edecekti.
Belki de işlenen cinayetin
hesabının aile içinde ve
gelenekler çerçevesinde
bir gün sorulması da dâhil
konuşulacaktı. Cinayetin
ardından tamamı akraba
olan bir köyün neden sustuğuna
dair bazı tahminler yürütmek
mümkün. Belli ki ya birilerinden
korktukları için ya da birini korumak
için susuyorlar. Kendi içlerindeki
bu korku ya da töre bariyerini
aşmak için de 'Biz kimseyi ihbar etmedik,
devletimiz buldu' yolunu seçilmiş
gibiler. Fatma Damla KAYAYERL
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SABAH KATİLLE ADAŞ OLAMAM DİYE İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK
Manisa Turgutlu'da Nevzat Temel, Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla ismi geçen Nevzat B. ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek isim değişikliği için mahkemeye başvurdu. Nevzat Temel, "Böyle katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımam. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim" dedi.