Narin’i bu köyde yalnız bırakmayız

Diyarbakır Bağlar'da vahşice katledilen Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de suskunluk sürerken mezarına Türkiye'nin dört köşesinden vatandaşlar akın etti. Minik kızın kabri başında dua eden vatandaşlar katil veya katillerin bir an evvel cezalandırılmasını istedi. SABAH'a konuşan ziyaretçiler köyde Narin için bir anıt yapılmasını istedi.Narin'iziyaret edenle kabir üzerine şeker, kalem, okul malzemeleri, oyuncak, defter ve duygulaırnı yazdıkları notlar bırakıyor. İşte duygu dolu o notlardan bazıları:Narin Selma kardeşin geldi.Biliyorum Narin sen beni tanımıyorsun ama ben seni tanıyorum. Seni çok seviyorum. Bu bebek senin için.Narin meleğim. Ben Gaziantep'ten Berat ağabeyin. Sana selamlar getirdim.Narin Güran'ın (8) mezarı dün mermer-mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk le hazırlan-bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı. Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde dı. düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Çalışmalarda Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi.Adana'dan kucağındaki çocuğuyla birlikte kabri ziyarete gelen Yüksel Melek " Narin artık Türkiye'nin kızıdır, onu asla bu köyde yalnız bırakmayacağız" dedi. İstanbul'dan gelen Evren Demir ise "Narin, bir hiç uruna katledilen tüm çocuklar adına bir simge isim oldu" diye konuştu.Narin'in amcalarından Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde minik kızın evine iki kez geldi. Hediye Güran, olayın baş şüphelisi olan kaynı Salim Güran'la o gün sır bir telefon görüşmesi yaptı. Eşi Fuat Güran da whatsapp yazışmalarını sildi. "Cinayetin kara kutusu yenge mi?" sorusu soruluyorNarin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusunun ardından savcılıkı talebiyle adliyeye sevk edildi. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine iki kez geldiği ortaya çıktı. 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.Hediye Güran'ın kocası amca Fuat Güran'ın gizlice jandarmanın konuşmalarını dinlediği ve olay günü yaptığı whatsapp görüşme kayıtlarını sildiği de tutuanaklara girdi. Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Salim Güran "Ben aramadım, çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" demişti. Anne Yüksel Güran ise ifadesinde Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine geldiğini anlatmıştı. Anne Güran "Ben çok yorulmuştum, Narin gittikten sonra uyudum. Muhammed uyanıktı. Elinde benim telefonum vardı. Bana "Hediye yenge elbiselerimizi getirdi" dedi. Ben de ona "Neden beni uyandırmadın" dedim. O da 'Yenge bırakmadı' dedi. Sonra Hediye geldi. Hediye dönüşte bana kendisine ait su dinamonun şalteri kapattığını söyledi. İlk geldiğinde dinamonun şalteri açıp, ikinci gelişinde şalteri kapatmıştı. Hediye ikinci gelişinde Enes uyuyordu. Hediye'nin evime ilk gelip beni uyandırmadan dönmesi ile ikinci geldiği süre arasında ne kadar geçtiğini bilmiyorum. Hediye'nin evi Salim'in hemen arka kısmında bulunmaktadır" dedi. Soruşturmayı yürüten birimlerin yenge Hediye'nin Narin'in Kuran kursundan döndüğü saatlerde Narin'i görmüş olabileceğini, burada yaşananlara tanık olduğu ihtimali üzerinde duruyor.Narin için yapılan çalışmalarda 1. 375 saat güvenlik kamerası görüntüsünün incelendiği, 241 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulduğu, 500 bulgunun delil olabilme ihtimaliyle incelendiği, 18 şüpheliden elde edilen 2 bin 500 GB verinin ise siber uzmanları tarafından incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.Sağlıklı psikolojiye sahipinsanın, bir çocuğun öldürülmesinekarşı sessiz kalmasını anlamak çokzor. Şiddetin olağanlaştığı, adeta organizebir suç çetesi gibi işleyen hiyerarşik bir toplumsalyapılanma söz konusu. Burada gruba aidiyet,itaat, yapılanı örtbas etme ve kalanları korumabir "hayatta kalma mekanizması. Kadınlarındaha şefkatli ve empatik olmasını bekleriz.Ancak yoksul, eğitimsiz, çaresiz bir kadın oaile, sistem, aşiret tarafından korunmadığıtakdirde hayatta kalamayacağını düşündüğüiçin susabilir. Grup içi sadakat ve korku,ahlakın, vicdanın ve sağduyunun körleşmesineyol açabilir.Narin cinayetindeorganize,bilinçli,stratejik birsuskunluk var. Eğer devlet,yargı, medya bu denlikonuya dâhil olmasaydıTavşantepe yine susacakancak bizim duyamadığımızbir frekansta vekendi jargonuyla konuşmayadevam edecekti.Belki de işlenen cinayetinhesabının aile içinde vegelenekler çerçevesindebir gün sorulması da dâhilkonuşulacaktı. Cinayetinardından tamamı akrabaolan bir köyün neden sustuğunadair bazı tahminler yürütmekmümkün. Belli ki ya birilerindenkorktukları için ya da birini korumakiçin susuyorlar. Kendi içlerindekibu korku ya da töre bariyeriniaşmak için de 'Biz kimseyi ihbar etmedik,devletimiz buldu' yolunu seçilmişgibiler.İ/Manisa Turgutlu'da Nevzat Temel, Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla ismi geçen Nevzat B. ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek isim değişikliği için mahkemeye başvurdu. Nevzat Temel, "Böyle katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımam. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim" dedi.