Sosyal medya operasyon aygıtı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuştu.Hiçbir kuralın değerin ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtı olmaya başladı. Yeni medya düzeninİn büyük kurbanı ne yazık ki adaletin temel ilkeleri oluyor. Adaletin reyting ve etkileşim avcılığına kurban edilmesine göz yummamalıyız.Sanal alemde karşılıklı menzilenmiş sanal medya magandaları her gün karşılarına koyacak birini buluyor. Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz kanaatindeyiz. Toplumun ilgisine mahzar olan her olayda haber ve bilgi alma hakkına elbette saygı duyuyoruz. Ancak toplumun merak yürüyen soruşturmanın da selametini korumak herkesin mesuliyetidir. Milletimizin gündemini meşgul eden son hadiselere bu yönden bakılmasını doğru görüyoruz. Adaletin reyting kurbanı edilmesine göz yummamalıyız. Başta medya olmak üzere tüm sorumluluk sahiplerinin azamiyet göstermesine inanıyorum.Milletimizin gündemini meşgul eden son hadiselere bu yönden bakılmasını doğru görüyoruz. Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz.Hak ve adalet sancağını yere düşürmeden taşımak mücadele etmeyi, yenilemeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz. 1960'dan beri bu ülkede yargı sivil siyaseti sınırlamanın, vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizde, özellikle adalet katledildi. Yassıada mahkemelerinin verdiği kararın utancı, yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı. Önce 17-25 Aralık emniyet yargı girişiminde, ardından 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi hatırlıyoruz. Bu ülkeye verdikleri zararın faturasını hala ödüyoruz. Devletimizi, vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlemiş olursak olalım dikkati elden bırakmadan mücadeleyi sürdüreceğiz. Yargıda vesayete geçit yok.Yargı faaliyetleri, gücünü ve itibarını hukukçunun ehliyetinden adalete bağlılık gibi üstün ahlaki değerlerinden alır. Bu hakikat temelinde güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla Adalet Akademimizi yeniledik, güçlendirdik, imkanlarını genişlettik. Yargı sistemimizin bel kemiğini oluşturan hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Son 22 yılda hukuk eğitimi görmüş personel hakim ve savcı sayılarında kayda değer bir artış sağladık. Hakim, savcı sayımız 25 bine ulaştı. Hiç süphesiz bu sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi, nitelikle desteklenmelidir. Hukukun belli ölçüde kurumsallaşmış, artık gelenekselleşmiş eğitimden bir metodolojisinden söz edebiliriz. Geçen hafta eğitimlerine başlayan bin 76 hakim ve savcı yardımcımızı tebrik ediyorum.Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz. Bunların oranını en aza indirmek için yürütme ve yasama olarak üzerime ne düşüyorsa yapmanın gayreti içindeyiz. Şunu çok net vurgulamak isterim: Suç işleyenin milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenin yeri sokaklar değil, hapistir.Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti. Erdoğan kendisiyle sohbet eden sporcuların 'selfie' isteğini de kırmadı. ANKARA