2 terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-14" operasyonunda terör örgütünün sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği ve 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldıkları belirlendi. Diğer taraftan Şırnak'ta da PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.