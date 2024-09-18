44 ilde Narkoçelik-39 operasyonu: 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ilde "Narkoçelik-39"operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 293 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.
Açıklamasında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, illere göre operasyonların detaylarını da paylaştı.
4️⃣4️⃣ İlde Zehir Tacirlerinin Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-39" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2024
4️⃣7️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
4️⃣ Milyon 9️⃣4️⃣5️⃣ Bin 8️⃣3️⃣2️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣9️⃣3️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı… pic.twitter.com/tkT7Q61pGy