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Giriş Tarihi: 18.9.2024 11:18

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’den CHP Genel Başkanı Özel’e sert tepki

Trabzon’da AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, Balıkesir’in Marmara ilçesinde, Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara hitap eden CHP lideri Özgür Özel’i sert dille eleştirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’den CHP Genel Başkanı Özel’e sert tepki

Çebi, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı konuşmasında "10 yıl sonra iktidarımızda 1 litre rakı 140 lira, kıyma 55 TL olacak" sözlerini Siyasi vizyonu sarhoş nesiller yetiştirmektir" diyerek eleştirdi.

SİYASİ VİZYONU SARHOŞ NESİLLER YETİŞTİRMEK

Çebi yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Marmara Adalar Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara ettiği hitapta "iktidarda 10 yıl kalmaları halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceğini ve 1 litre rakı 140 lira, kıyma 55 TL olacak" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeleri kullanan Özel büyük alkış aldı. Sıradaki vaadi ise ucuz rakı dağıtmak oldu. Dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor. Etrafımızda her türlü oyun oynanıyor. Enerji savaşları hat safhaya ulaşmış. Olağanüstü savunma yatırımları yapılıyor. CHP'nin en büyük vaadi ucuz rakıymış. Siyasi vizyonu sarhoş nesiller yetiştirmek. Dünyada muhalefet "Yeni yatırımlar yapacağız", "çiftçilere yeni yardım edeceğiz", "enerji alanında yeni yatırım yapacağız" derken, Türkiye'de muhalefet görevinde olan CHP Genel başkanının vaadi ise "1 litre rakı 140 lira olacak" demesi çok manidardır. İHA, SİHA 'ya beddua eden muhalefetten rakıyı teşvik eden muhalefete ne demeli!" dedi.

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AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Çebi’den CHP Genel Başkanı Özel’e sert tepki
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