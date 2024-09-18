Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum ile Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak
Giriş Tarihi: 18.9.2024 18:07 Son Güncelleme: 18.9.2024 18:14

Bakan Kurum ile Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek yerleşim yerleri ve ormanlık alanlardaki yangınlarla ilgili iş birliğini görüştü.

Bakan Kurum ile Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak

Toplantıda yangınlarla ilgili iki bakanlığın yanı sıra yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Çalışma grubunun, orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri gözden geçirmesi ve yeni yol haritası çıkarması bekleniyor.

GÜNDEM YANGINLARLA MÜCADELE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri ele aldık. İki bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kurum ile Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA