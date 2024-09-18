Bakan Kurum ile Bakan Yumaklı bir araya geldi: Yangınlara karşı ortak çalışma grubu kurulacak

GÜNDEM YANGINLARLA MÜCADELE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile bir araya geldik. Orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri ele aldık. İki bakanlık olarak orman ve yerleşim yerlerindeki yangınlara müdahalede yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Tüm tedbirleri gözden geçirerek yol haritası çıkaracağız.