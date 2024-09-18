Bakanlık talana ‘DUR’ dedi

İzmir'in tarım deposu olarak da bilinen Ödemiş ilçesinde tarım arazilerinin dibindeki mera alanında açılması planlanan gnays taş ocağı ve kırma, eleme ve yıkama tesisine, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izin vermedi.Proje tanıtım dosyasını inceleyen bakanlık açılmak istenen taş ocağını ÇED mevzuatına aykırı bularak iptal etti. Karar bakanlığın sitesinden duyuruldu.Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre Şahil Madencilik, Bozcayaka Köyü sınırlarında gnays taş ocağı ve kırma, eleme ve yıkama tesisi kurmayı planlıyordu. Ödemiş merkezli şirket 15.76 hektarlık sahada yılda 850 bin ton gnays taşı çıkarmayı hedefliyordu.ÇED sahası ise 100 bin ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planı'nda mera sahasında kalıyordu. ÇED sahasının yanıbaşında ise tarım arazileri bulunuyor. Ayrıca mera alanı köylüler tarafından hayvancılık için kullanılıyordu.Proje bölgede yaşayan köylülerin de tepkisine neden olmuştu. Çevre köylüleri topladıkları 2 bin 500 civarındaki imza ile projenin iptal edilmesini istemişti.ÇED sürecinin sonlandırılması çevre köylerde büyük sevinçle karşılandı. Bozcayaka Muhtarı Osman Can, "Proje alanı tarım arazilerine o kadar yakın ki her gün toz toprak olacaktı. Bakanlık en başından bu projenin ÇED sürecini başlatmamalıydı. Karar bizim açımızdan sevindirici. Bizlerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bir kişi para kazanacak diye yüzlerce insan ekmeğinden olacaktı" dedi.