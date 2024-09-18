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Giriş Tarihi: 18.9.2024 12:23 Son Güncelleme: 18.9.2024 12:34

Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini iletti

Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"İSRAİL'E KARŞI ÇABAMIZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Başkan Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı ile görüştü
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