Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü? Siber saldırıda 2 ihtimal...

İLLEGAL YOLLARLA SOKULAN ÜRÜNLERE DİKKAT! RİSK BARINDIRIYOR



Zaten Lübnan'da da yaşanan şey; bunu hiç yaşamayalım, telefon kullanarak başımıza böyle bir şey gelmesin diye böyle bir yöntem tercih edilmişti. Ama eski teknolojinin başa çok çok daha bela olacağı hesaba katılmadı. Vatandaşların elbette telefonlarıyla alakalı endişe etmelerine gerek yok. Diğer cihazları için de endişe etmelerine gerek yok. Burada sadece vatandaşın dikkat etmesi gereken şey ürünlerin ana tedarikçilerinden tedarik edilmesi yani ülkeye illegal yollarla sokulan tanınmış bir ülkenin ürünleri bu tip modifikasyonlara maruz kalmış olabilir.

Bu çok olası. Yani tedarik zinciri arasında ne oluyorsa zaten oluyor. Keza Lübnan'daki olayda da çok büyük ihtimalle Lübnan'daki tedarik zincirinin bir kısmında bombalar ya da patlayıcı pillerle değişiklik meydana geldi diye tahmin ediyorum. Hani bu anlamda ürünlerinizi yasal yani legal tedarikçilerinden alarak fason yollara faturasız yollarla ülkeye sokulan cihazları tercih etmeyerek aslında bir önlem sağlamış olabilirsiniz.