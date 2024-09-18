‘Darağacına çıkarılan milletimizin iradesiydi’

Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 63. yılı dolayısıyla İstanbul Topkapı Anıtmezar'da anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın aileleri katıldı.Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kuran-ı Kerim okunan programda, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından Menderes ve yol arkadaşları için dua edildi. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, törenin ardından önce Adnan Menderes'in ailesinin kabirlerini, daha sonra da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıtmezarını ziyaret edip çiçek bıraktı, dua etti.Programda konuşan Yerlikaya, merhum Menderes'in manevi huzurunda tüm darbe, ihanet ve kalkışmaları lanetlediklerini belirterek, "Bu hain saldırılar, milletimizin istiklal ve istikbaline, devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Ülkemiz ne zaman muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma idealine doğru ilerlese, seçilmiş hükümetlerimiz ne zaman necip milletimizle hemhal olsa, kirli ve karanlık odaklar hep harekete geçti ve piyonlarını sahneye sürdü" diye konuştu. Yerlikaya, Menderes ve arkadaşlarının "Yeter söz milletin" dediğini hatırlatarak, "Evet, 'söz' gerçek sahibine bırakılacaktı. Bu amaçla yola çıkılmıştı. 'Büyük ve güçlü Türkiye' hayali adım adım gerçeğe dönüşüyordu. Peki sonra ne oldu? Tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesi yaşandı. Bu yükseliş hikâyesinin en acı dolu, en yürek burkan günleri yaşanmaya başladı. Onu ve iki arkadaşını bir seher vakti idam sehpasına çıkardılar. Oysa, Menderes ve dava arkadaşlarının şahsında mahkûm edilen de darağacına çıkarılan da bizatihi milletimizin özgür iradesiydi" dedi. Yerlikaya, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının hayalini kurduğu büyük ve güçlü Türkiye hedefinin, son 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti tarafından yaşatılmaya, sürdürülmeye devam ettiğini vurguladı.Eski Başbakan Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ise 27 Mayıs 1960 ve 16-17 Eylül 1961 tarihlerinin, Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir leke olarak yer aldığını söyledi. Yaşanan olaylardan ders çıkarılmadığını, darbeler ve darbe teşebbüslerin farklı tarihler arasında tekrarlandığını kaydeden Menderes, "Akıl alır gibi değil, 27 Mayıs yıllarca bayram olarak kutlanmıştır. Darbelerden medet umup iktidar hayalleri kurmak hiçbir partiye yarar getirmeyeceği gibi ülkemize de büyük zarar vermektedir. Maalesef biz İstiklal Madalyası sahibi başvekilimizi, çok kıymetli dışişleri vekilimizi ve maliye vekilimizi astık. Umut ederim ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamasın" dedi.