Esnafı bitiren beceriksizlik

Ankaralının başı 'Yavaş' belediyeciliği ile dertte. Kızılay'da bulunan İzmir Caddesi esnafı 7 aydır bitmeyen yol çalışması yüzünden zor günler yaşıyor. Kapatılan yollar ve bitmeyen çalışma yüzünden satış yapamayan esnaf sıkıntılarını SABAH'a anlattı. Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden esnaf, Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı::2016 yılında Melih Gökçek burayı 20 günde yaptı. Müteahhite 'Burayı neden bitiremiyorsunuz?' diye sorduğumuzda 'Belediyeden paramı alamıyorum' diyor. Burada altyapı yok. Kanalizasyon yok. Elektrik yok. Sadece yol yapılacak. Daha bir kere bile belediye başkanını burada görmedik. İnsan gelir bir bakar, 'Neden bitmiyor?' diye bir sorar. Geçen gün bir eylem yaptık sonrasında da Fen İşleri Daire Başkanı geldi. 'Ben yeni atandım bu iş benim elimde patladı' dedi. Tozdan topraktan insanlar gelmek istemiyor. 'Burayı ışıklandırıldın dedik', 2 ampul takmak için ağacı kestiler. Cadde yine karanlık. Olan zavallı ağaca oldu.Aylarca beklediğimiz düğün sezonunu bize zehir ettiler. Biz bu çalışma 9. aydan sonra başlasın diye buradaki 144 esnafın imzası ile Mansur Bey'e bir dilekçe verdik. Ne zaman bitecek diye sorduğumuzda sürekli 1 ay içerisinde diyorlar.Elektrik kabloları ortada duruyor. Daha birkaç ay önce İzmir'de 2 vatandaşımız bu sorumsuzluk yüzünden canından oldu. Burada defalarca yüksek gerilim hattı patlatıldı.Mayın tarlasında yürür gibi yürüdüğün bir yerde de müşteri gelip de senden rahat rahat alışveriş yapar mı? Yapmıyor. Ayrıca insanların sağlığını da tehdit ediyor. Burada demire çiviye basabilirsiniz. Bizim de hesap soracağımız bir sandık gelir mutlaka karşımıza.Plansız çalışmalar nedeniyle yollar kullanılmaz halde. En çok iş yapılacağı dönemde biz oturuyoruz maalesef. Siftah yapmadan kapatan esnaflar var.Burası köstebek yuvasına döndü. İnsanlar yürüyemiyor. Burada 3 tane işçi çalışıyor. Caddenin simgesi tarihi çeşmeyi de kaldırdılar.Kaldırdıkları tuvaleti yapmayı unuttular Çocuk emzirme yeri unutulmuş. Piyano koyacaklarmış işte liyakat. Geçen yıl konulan çöp tenekeleri kepçeyle ezip bir kenara atıyorlar.