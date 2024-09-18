Farketmez, TEKNOFEST’te finale kaldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin önderliğinde kurulan StartHub kulübünün girişimi olan FARKETMEZ takımı, 5 bin 360 başvuru ve bin 427 takım arasından TEKNOFEST Robolig yarışmasında finale kaldı. Antalya'da düzenlenen yarışmalarında, "En Özgün Robot" ödülünü alarak büyük bir başarıya imza atan ekip, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak ile Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuz , Öğr. Gör. Nurettin Oğuzhan Akoğuz hazır bulundu.