FETÖ’cü hâkim ve polisler lüks teknede yakalandı

Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde karadan ve denizden yapılan takip çalışmaları sonucu; 'W.B.' isimli teknenin uluslararası sulara doğru yöneldiği belirlendi.Bunun üzerine tekne Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'yla koordineli olarak Muğla'nın Marmaris ilçesi Kadırga Koyu açıklarında durduruldu.Tekne içerisinde, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan ihraç edilen O.S., S.A., B.Ö., E.Z. ve B.Z. isimli hâkimler, Ü.B. ve K.B. isimli emniyet personelleri ve M.A., M.Y.E., M.G. ve S.N.B. isimli siviller ile tekne mürettebatı olan M.Ü., D.Ç.O., E.T. ve J.T.B. isimli kişiler yakalandı.Şüpheliler Muğla KOM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Adli makamlar tarafından 9 şüpheli 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 4 tekne mürettebatı 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan olmak üzere toplam 13 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'KISKAÇ-28' operasyonu kapsamında gerçekleştiği bilgisini verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 6'sı halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca ByLock kullandıkları tespit edilen 5 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda toplam 41 şüpheli için gözaltı kararı verildi, şüphelilerin 29'u yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemler sürüyor. Şüphelilerin örgüt içinde mahrem sorumlu oldukları, içlerinde kritik görevlerde yer alan isimlerin bulunduğu öğrenildi.SABAH