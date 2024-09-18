İzmir’de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon işin düğmeye basıldı.

Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, gizli tanık beyan ve belgeleri ile Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca haklarında örgüt üyeliğinden dolayı arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve gaybubet olarak adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edilen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir merkez ile Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerinde tespit edilen adreslerde şok baskınlar yapıldı. 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.