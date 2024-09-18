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Giriş Tarihi: 18.9.2024 23:31 Son Güncelleme: 19.9.2024 00:12

Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı protokolü Ümit Özdağ paylaştı: İçişleri dahil 3 bakanlık...

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu ile arasındaki protokole ait görüntüleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun yalanladığı protokolü Ümit Özdağ paylaştı: İçişleri dahil 3 bakanlık...

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan ve bu ittifak dahilinde Özdağ ile bir protokol imzalayan Kılıçdaroğlu, aradan geçen bir buçuk seneden sonra, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Kılıçdaorğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını iddia etti.

Aynı zamanda kendi isteğiyle aday olmadığını da iddiaları arasına ekleyen Kılıçdaroğlu, "6'lı masa zorla beni aday yaptı" dedi.

ÖZDAĞ PROTOKOLÜ PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, Ümit Özdağ sosyal medya hesabı X üzerinden Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında imzalanan protokolü yayınladı ve Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Özdağ "Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği protokoller. İnanılır gibi değil." dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE İKİ BAKANLIK OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜÇ BAKANLIK"

Protokolde, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere toplam üç bakanlık sözünün verildiği görüldü.

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Kılıçdaroğlu'nun yalanladığı protokolü Ümit Özdağ paylaştı: İçişleri dahil 3 bakanlık...
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