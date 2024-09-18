Kılıçdaroğlu’nun yalanladığı protokolü Ümit Özdağ paylaştı: İçişleri dahil 3 bakanlık...

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir televizyon programına konuk olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak yapan ve bu ittifak dahilinde Özdağ ile bir protokol imzalayan Kılıçdaroğlu, aradan geçen bir buçuk seneden sonra, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolü reddetti. Kılıçdaorğlu, Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunmadığını iddia etti.

Aynı zamanda kendi isteğiyle aday olmadığını da iddiaları arasına ekleyen Kılıçdaroğlu, "6'lı masa zorla beni aday yaptı" dedi.