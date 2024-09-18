Maksim Deresi mor akıyor

Marmaris'teMaksim Deresi, dün sabah saatlerinde mor renge bürünerek çevre halkını tedirgin etti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda dere yatağına boya kalıntılarının akıtıldığını tespit etti. Kirlilik nedeniyle derede yaşayan küçük balıkların suyun yüzeyini çıktğı görüldü. MUSKİ, "Bölgede ekiplerimizin yaptığı araştırma sonucunda, boya kalıntılarının dereye akıtılması nedeniyle bu durumun oluştuğu tespit edilmiştir. Derede oluşan renk değişimi halk sağlığı açısından olumsuz bir durum yaratmamaktadır. Ancak konu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi ve ilgili tüm kurumlara aktarılmıştır. Vatandaşlarımızın çevre ve görüntü kirliliği yaratan bu tür davranışlardan kaçınmalarını, dere yataklarına ve altyapı sistemlerine zarar verecek atıkları buralara atmamalarını rica ederiz" açıklaması yaptı.