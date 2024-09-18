Milli iradeyi gasp etmeye dönük tüm müdahaleleri lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarını rahmetle andı. Çelik, "Türkiye'de milli iradeyi gasp etmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz" dedi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıldönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi gasp etmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.