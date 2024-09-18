MOSSAD davasında karar! 37 sanığa ceza verildi

Mossad'ın uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanılarak Türkiye'de yaşayan yabancılara yönelik istihbari haber alma, GPS cihazı ile araç takibi, adrese dayalı Wi-Fi cihazların belirlenerek şifrelerinin kırılması ve ikametgah adreslerinin tespit edildiğini belirlenmişti. Ayrıca İsrail istihbaratının belirlediği kişilere yönelik fiziki takip yaptırarak hedef şahısların ikili buluşmalarının fotoğraflanması ve gözetim altına alınması gibi faaliyetleri belgeli tespit edilmişti.Mossad'a bilgi ve belge aktararak casusluk yaptıkları iddia edilen sanıkların, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.2'si tutuklu 56 sanığın yargılandığı dava İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut'un "Yasaklanan bilgileri casusluk etme maksadıyla temini" suçundan 8 yıl 4 hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.Mahkeme, 35 sanığa aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmederken, 19 sanığın üzerlerine atılı suçtan beraatına karar verdi.