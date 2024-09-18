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Giriş Tarihi: 18.9.2024

Osmaniye’de köy evlerinin anahtar teslimi kasımda

Osmaniye’de depremzedeler için yapılan köy evlerinde incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz inşaatlarda sona gelindiğini kaydetti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’de köy evlerinin anahtar teslimi kasımda
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de depremzedeler için yapılan köy evlerinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yusuf İzzettin, Halitağalar ile Kümbet köylerinde yapımı süren köy evlerinde incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, inşaatların yüzde 90'ının tamamlandığını, en kısa sürede anahtar teslimlerinin gerçekleşeceğini kaydetti. Vali Yılmaz, "Bu 32 konutumuzu, ekim ayının sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah kasım ayında anahtarlarını hemşerilerimize teslim edeceğiz. Devletimiz, hemşerilerimizin bir an evvel konutlarına kavuşmaları için en hızlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Daha sonra sırasıyla Halitağalar ve Kümbet köylerinde incelemeler yapan Vali Yılmaz, "Halitağalar köyünde 11, Kümbet köyünde ise 8 konutun yaklaşık yüzde 65'i tamamlanmış durumda" şeklinde konuştu.
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Osmaniye’de köy evlerinin anahtar teslimi kasımda
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