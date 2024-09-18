SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Terörle mücadele kararlılık vurgusu yapılan açıklamada "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.