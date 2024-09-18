SON DAKİKA | Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 24 hedef imha edildi

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 24 hedefin imha edildiğini duyurdu.
SORUMLU DÜZEYDE TERÖRİSTLER ETKİSİZ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekâtı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Terörle mücadele kararlılık vurgusu yapılan açıklamada "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.