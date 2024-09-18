Ürgüp’ün Mustafapaşa köyü yeniden belediye statüsü kazandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi 2004 yılında nüfus oranının ardından köy statüsüne düşürülmesinin ardından geçtiğimiz ay yapılan başvuru sonucu Mustafapaşa köyü yeniden belediye statüsü kazandı. Mustafapaşa köyünün belde statüsü kazanmasının ardından Mustafapaşa Belediyesi'ne kayyum olarak Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu atandı.

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu yaptığı başarılı çalışmalarının ardından Mustafapaşa Belediyesi'ne kayyum olarak atanması Mustafapaşa halkı tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Mustafapaşa Belediyesi'nde yapılacak olan ilk seçime kadar Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu burada belediye başkanlığı görevini de yürütecek.