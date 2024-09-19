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Giriş Tarihi: 19.9.2024 22:45

Bakan Kurum: Kirazlıtepe, kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 1'inci etap konutların teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, "İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar inşa ettik" dedi.

DHA
Bakan Kurum: Kirazlıtepe, kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Camii ve çevresi ile Kirazlıtepe ve Mehmet Akif mahallelerinde yürütülen 7 bin 84 konutluk kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1'inci etap konutları teslim edildi. İlk etapta 551 hak sahibi yeni konut ve iş yerlerine taşındı. Teslimi yapılan konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üsküdar Kirazlıtepe, İstanbul'da yapmak istediğimiz dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu. Vatandaşımıza yaraşır, şehrin dokusuna uygun, modern, kullanışlı binalar yaptık. Semt sakinlerinin deprem kaygısını ortadan kaldırdık. Devletimize olan güveni boşa çıkarmadık."

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Bakan Kurum: Kirazlıtepe, kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri oldu
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