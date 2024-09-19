Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluşacak

AK Parti strateji ekibi önceki gün genel merkezde bir araya gelerek 5 saat süren toplantıyla süreci değerlendirdi. Toplantı gündeminde ekim ayında yasama dönemi başlayacak olan TBMM çalışmaları da yer aldı. Meclis'in yeni yasama çalışmalarına ilişkin milletvekilleri ile temasını güçlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşecek. Teşkilatın ve halkın nabzını tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan ekim ayı itibaryla dönem dönem milletvekilleri ile bir araya gelerek problemleri vekillerden dinleyecek. Ekim ayı itibarıyla AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve grup başkanvekilleri sorumluluğunda olan milletvekillerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kahvaltı programları düzenlenecek. Eylül ayında AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Buluşmaları programı kapsamında tam kadro sahaya inen parti ekim ayında da bu çalışmaların sonucunda milletvekillerinin izlenimleri için Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini planlıyor. Yaz dönemi boyunca sahada olan vekillerin raporları da Erdoğan'a iletilecek. 1 Ekim itibarıyla açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemin yol haritasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile birlikte çizecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde vatandaşın sorununu bizzat milletvekillerinin ağzından dinleyecek, öneri, talep ve izlenimlerine kulak verecek. Erdoğan'ın ayrıca milletvekilleriyle tecrübelerini paylaşarak, yeni dönemde Meclis'in işleyişi konusunda uyarılarda bulunması bekleniyor. TBMM 1 yıllık yasama dönemine ilişkin grup başkanvekillerinin raporlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması öngörülüyor.