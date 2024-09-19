Başkan Erdoğan'dan "Gaziler Günü" paylaşımı

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" ünvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakârlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.