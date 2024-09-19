Bu mu sosyal belediyecilik?

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim meydanlarında vatandaşa türlü türlü vaatlerde bulunan CHP'li Belediye Başkan Adayları başkanlık koltuğuna oturduktan sonra verdikleri sözleri çabuk unuttu. Kimileri belediyenin içine düştüğü borç batağını fırsat bilip enkaz edebiyatı yaparken kimileri de daha önce vatandaşa ücretsiz olarak götürülen birçok hizmeti sonlandırdı. Bunun son örneği İzmir'in Bornova'da yaşandı. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyenin çocuk ve yetişkinlere yıllardır hiçbir ücret almadan verdiği hobi ve beceri edindirme kurslarını ücretli hale getirdi. Belediye, vatandaşlar tarafından tepki çeken uygulamaya gerekçe olarak da devamsızlığı gösterdi. Kursların ücretsiz olduğu dönemde sık sık devamsızlıklarla karşılaşıldığını ve çeşitli sıkıntıların baş gösterdiğini belirten yetkililer kursların paralı hale getirilmesi ile devamsızlıkların önüne geçileceğini iddia etti. Bu kış döneminde uygulamaya başlanacak ücretli tarifeye göre çocuk piyano kursu için toplamda bin TL alınacak. Keman ve bale kursu ise, çocuklar için toplamda 800 TL olacak. Diğer tüm branşlar ise, kış döneminde çocuklar için toplam 500 TL ve yetişkinler için de 600 lira olacak. 8.5 aylık kış döneminin yanı sıra 2.5 aylık yaz dönemi için de kurslara katılan çocuk ve yetişkinler ücret ödemek zorunda kalacak.CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da belediyenin içinde bulunduğu mali sorunları bahane etmiş ''Bizim işimiz değil' diyerek belediye çatısı altında kız üniversite öğrencilerine hizmet veren 80 yataklı kız öğrenci yurdunun kapısına kilit vurmuştu. Türkiye genelinde birçok belediye üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çare olmak için yurt açarken Bayraklı Belediyesi'nin var olan kız öğrenci yurdunu kapatması büyük tepki çekmişti.