Büyükşehir, yaylaların yol sorununu çözüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yayla yollarındaki soruna neşter vuruyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Düzköy Derinoba ve Kadırga yaylalarına ulaşımı sağlayan yolda betonlama çalışmalarına başlandı. Özellikle zorlu kış koşullarında ulaşımı güvenli hale getirecek olan çalışmayla yaylalardaki yaşam kalitesi artacak. Derinoba Yaylası'ndaki 4 bin 400 metre ile Kadırga Yaylası'ndaki 600 metrelik kısımda kuru beton dökümüne başlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Artık yaylalarımıza daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayacağız. Betonlama çalışmalarımız devam ediyor. 5 kilometrelik yolu bu ay içerisinde betonlayarak ulaşıma hazır hale getireceğiz" dedi.