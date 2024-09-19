CHP’li başkana siyasi yasak getirildi

Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar ile CHP İlçe Başkanı kardeşi Caner Aydar ve amcası Ertan Aydar, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkan Kadir Aydar'ın 2 yıl 1 aylık hapis cezasını onayıp, mahkûmiyet süresince siyasi yasak getirdi.

2019'DA GÖREVDEN ALINDI

2019 yerel seçimlerde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle adli sicil kaydı bulunmasından dolayı mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti. Ceyhan Belediyesi meclisinde yapılan seçimde Aydar'ın yerine CHP'li Hülya Erdem başkanlık koltuğuna oturmuştu.

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAKTAN CEZAEVİNE KONULDU

15 Aralık 2020 yılında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında

"Suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklanmıştı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Aydar daha sonra tahliye olmuştu.