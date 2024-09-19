Gazilik nesiller boyu sürecek ‘ONUR’dur

Bugün, ülkesi için gerek cephede gerekse sokakta canını ortaya koyarak 'Gazilik' unvanına sahip olan gazilerin günü. Gazi olma anlarını anlatan gaziler, "Vatanımız için gazi olduk, şehit olmak için de gözümüzü kırpmayız" dedi.Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kardeşi Nevzat Köroğlu'yla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giden Kuddisi Köroğlu, burada açılan ateşle bacağından vurularak gazi oldu. O karanlık geceyi anlatan Köroğlu, "Başkomutanımız 'Halkımın gücünün üstünde güç yoktur. Meydanlara bekliyorum' dedikten sonra biz de çoluk çocuk arabaya dolduk ve kendimizi sokağa attık. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde önümüz darbeciler tarafından kesildi" diye anlattı. Köroğlu, "Bir bacağımı değil, canımı da veririm. Yaşa başa bakmaz bu iş. Vatan, bayrak, ezan sevgisidir bizdeki" dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı yapan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı yıllarını bire bir yaşayan emekli Deniz Astsubayı gazi Beyazıt Yumuk da Türk ordusunun Kıbrıs'ta zulme son verdiğini ve adaya barış getirdiğini söyledi. Gaziliğin nesiller boyu sürecek bir onur olduğunu söyleyeyen Yumuk, Gaziler Günü'nün çok kıymetli bir gün olduğunu ve bu günlerin unutulmaması gerektiğini belirtti. Yumuk, "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Benim dedem de İstiklal Savaşı şehidi. Biz bu topraklarda onların yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz" diye konuştu.AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı. Törende konuşarak şehitlere ve gazilere büyük bir minnet borçlu olduklarını söyleyen Göktaş, "Avukat, diyetisyen, hemşire, öğretmen, teknisyen ve mühendis gibi çeşitli meslek grubunda 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını yapıyoruz" dedi.Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerini kabulünde şunları söyledi: "Ne yaparsak yapalım haklarınızı ödeyemeyecek olsak da her zaman şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve ailelerinin yanında olmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."