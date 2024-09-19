İtalya’dan seri tehdit telefonları: Operasyon yapan polis memurunu bile tehdit etti! Seni öldürtmeyeceğim sakat bırakacağım

İtalya'da tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi istenen suç örgütü lideri Barış Boyun'un arasında olduğu şüpheliler hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve Barış Boyun ile kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen ve Boyun grubu ile hareket eden grubun lideri Beratcan Gökdemir'in (Can Dalton) arasında bulunduğu 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede Boyun'un firarda olduğu süre zarfında bile İtalya'dan örgütü yönettiği net delillerle desteklendi. Bunların en önemli somut örnekleri arasında Boyun'un İtalya'dan yaptığı cep telefonu konuşmaları oldu.

İTALYA'DAN POLİS MEMURUNA TELEFON

İddianamede müştekiler arasında polis memuru Oktay Y. de yer aldı. Barış Boyun'un firari olduğu anda bile yurt dışından kendi grubuna yönelik operasyon gerçekleştiren polis memurunu arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı.

CİNAYETİ SORUŞTURAN POLİSİ HEDEF ALDI

İddianameye göre polis memuru Oktay Y., İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde çalışıyordu. 22 Ekim 2021'de Boyun Grubu tarafından öldürülen Kubilay Berk Küçükaslan'ın soruşturmasında görevliydi. Bu olay nedeniyle 26 Aralık 2021 günü polis memurunun kullandığı cep telefonunu Facetime uygulaması üzerinden 'pusat.reis44@icloud.com' isimli hesap 2 kez aradı. Polis memuru, telefonunda kayıtlı olmaması nedeniyle bu çağrılara cevap vermedi.

"BENİM KARDEŞLERİMİ ALMIŞSIN...SENİ SAKAT BIRAKACAĞIM"

Tekrar arayan bu hesabın çağrısını cevaplayan polis memuru telefonu açar açmaz, "Beni tanıdın mı. Ben Barış Boyun. Benim kardeşlerimi almışsın. Benimle neden uğraşıyorsun. Seni öldürtmeyeceğim. Seni sakat bırakacağım. Bunun için de bir tane kardeşimi feda ederim. Ben 3 yıldır yurt dışındayım. Kimseden korkmam. Oturduğun adresi biliyorum. Sen göreceksin" ifadeleriyle karşılaştı. Bu tehditleri polis memuruna söyleyen kişi Barış Boyun'du. Polis memuru telefonu kapattıktan sonra arama kayıtlarının fotoğrafını alarak Boyun'dan şikayetçi oldu ve dosyada müşteki olarak yer aldı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİ

İddianamede Boyun'un, polis memuru Oktay Y.'nin kişisel veri kapsamına giren iletişim bilgilerini izinsiz olarak ele geçirdiği vurgulandı. Boyun'un, "Örgütün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle tehdit", "Verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği ifade edildi.

İTALYA'DAN EMİR VERDİ İŞ ADAMININ OĞLUNU VURDURDU

Boyun'un örgütü İtalya'dan yönettiğine dair bir başka delil ise yine yaptığı bir telefon görüşmesi ve çökmeye çalıştığı Avcılar'daki bir fırın dükkanının sahibiydi. Dükkan sahibi Halis D.'den para talebinde bulunduğu ancak Halis D.'nin vermemesi üzerine 12 Nisan 2022 tarihinde Avcılar'daki fırını motosikletli iki şahıs tarafından tarandı. İşyerinde bulunan Halis D.'nin oğluna ait 2 araç kurşunlandı. 10 gün sonra ise oğlu Zikri D.'nin işlettiği çiğköfte dükkanına gelen Boyunlar Suç Örgütüne bağlı iki motosikletli şahıs, Zikri D.'ye çiğ köfte siparişi vererek yaklaştı ve iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Zikri D., hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

"ÜÇÜNCÜYÜ DE ÖBÜR OĞLUNA ATACAĞIM"

İş insanı Halis D. verdiği ifadede, "Oğlumu hastaneye götürdükten sonra telefonuma yurt dışından bir hat aradı. Bana, 'Evet dediğimi yaptım. Birinciyi attım. İkinciyi de attım. İkinciyi oğluna attım. Üçüncüyü öbür oğluna atacağım. Sonra da seni vuracağım' diyerek sinkaflı küfürler etti. Kendisinin Barış Boyun olduğunu söyledi" diye konuştu.