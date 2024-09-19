İzmir’de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen FETÖ/PDY üyesi 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca haklarında örgüt üyeliğinden dolayı arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve gaybubet olarak adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Tespit edilen adreslere yapılan şok baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.