Küçük Baran’a sokak köpeği saldırdı

İzmir'de okul çıkışı 1. sınıf öğrencisi Baran Levent'e başıboş sokak köpeği saldırdı. Olay, 13 Eylül Cuma günü saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi 3946 Sokak üzerinde meydana geldi. Annesi Özge Levent ile birlikte okuldan çıkan ilkokul 1. sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Baran Levent, sokakta yürürken yanına gelen sokak köpeğinin başını okşayarak sevdi. Ancak küçük Baran, başıboş köpeğin bir anda saldırmasıyla büyük bir şok yaşadı. Baran'ı kafasından, kulağından ve sırtından ısıran köpek, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.Kanlar içerisinde kalan Baran, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kulağında 1 cm yırtık oluşan Baran'ın kafasına 4 dikiş atıldı. Baran, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı olayın etkisinden hâlâ kurtulamayan 2 çocuk annesi Özge Levent, "Yolda yürürken Baran oyuncağını yere attı. Arkaya döndü. Oyuncağını aldıktan sonra sokak köpeğinin de başını okşayarak arkadaşıyla birlikte yürüyordu.Bir anda köpek saldırdı. Oğlum 6 yaşında bir çocuk. Sosyal medyada hayvanseverlerin iddia ettiği gibi köpeğe hiçbir şey yapmıyor. 6 yaşında çocuk ne yapabilir ki. Güvenlik kamera görüntülerinde de bir şey yapmadığı apaçık ortada. Bazıları 'Keşke daha beter olsaydı' diye yorumlar yapmış. Bu laflar bizi daha çok incitti. Sorumlulardan şikâyetçi olacağım" diye konuştu.Belediyeden şikâyetçi olacağını söyleyen dede Cemal Levent ise, "Sosyal medyada insanlar 'Beter olsunlar' diye paylaşım yapıyorlar. Bu insanlar gidip doktora muayene olsunlar. Kendilerini tedavi ettirsinler. Torunum ölümden dönmüş, geçmiş olsun diyeceklerine bu tarz bizi incitecek sözler kullanıyorlar. Onlardan da şikâyetçi olacağım. Barodan avukat desteği istiyorum. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım" dedi.