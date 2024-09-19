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Giriş Tarihi: 19.9.2024 18:08 Son Güncelleme: 19.9.2024 18:28

Meta'dan skandal karar! Milli sporcuya Gazze sansürü: Instagram hesabı kapatıldı

Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak "dabke" dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz, bu kez Instagram'ın skandal kararı ile karşı karşıya kaldı. Milli sporcunun Gazze'ye destek verdiği paylaşımı nedeniyle Instagram hesabı kapatıldı.

Meta’dan skandal karar! Milli sporcuya Gazze sansürü: Instagram hesabı kapatıldı

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Instagram'da Gazze'ye yönelik paylaşımlara kısıtlama getirmeye devam ediyor. Instagram'ın son skandalını Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz sosyal medya hesabından duyurdu.

"INSTAGRAM HESABIMI KAPATTI"

Avrupa Şampiyonasında Filistin bayrağı açtığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştığını belirten Akyüz, bu paylaşımı nedeniyle hesabının kapatıldığını söyledi. X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Akyüz, "Bu videom sayesinde Avrupa Federasyonu tarafından bana soruşturma açıldı, doğru okudunuz, yüzünden değil, sayesinde, hayatımda yaşadığım en büyük gururdu, yetmedi şimdi bir başka yaşadığım gurura sebep oldu, instagram asıl hesabımı kapattı." dedi.

"VİDEO NEDENİYLE TEHDİT EDİLDİM"

Paylaştığı video nedeniyle tehdit edildiğini de vurgulayan Akyüz şunları kaydetti:

"Bu videom sayesinde tehdit edildim, kaldırmam söylendi ve ben de o gün videoyu asla kaldırmayacağıma dair söz verdim, ben kaldırmadım lakin instagram komple hesabımı kapattığı için buraya da atıyorum. Rahatsız olanlar, aşağıya yazdığımı okuyup tekrar kudursun. Nehirden denize özgür Filistin."

ŞAMPİYONLUĞU İPTAL EDİLMİŞTİ

Türk wushu kungfu sporcusu Akyüz, Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu.

Akyüz, şampiyonluk kürsüsünde Filistin bayrağı açarak geleneksel dabke dansı yapmıştı.

Katıldığı turnuvalarda 6 şampiyonluğu bulunan Necmettin Erbakan Akyüz hakkında, WKFE tarafından İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama karşı gösterdiği tepki sebebiyle soruşturma başlatılmış ve yürütülen soruşturmanın ardından şampiyonluğu iptal edilmişti.

Soruşturmaya cevaben Akyüz, "Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kendimle gurur duyuyorum, pişman değilim ve fırsatım olursa yine yaparım. Beni cezalandırabilirsiniz, şampiyonluklarımı elimden alabilirsiniz. Umurumda değil, spor kariyerimin sonunu riske atarak bunu yaptım." ifadelerini kullanmıştı.

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Meta'dan skandal karar! Milli sporcuya Gazze sansürü: Instagram hesabı kapatıldı
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