Meta’dan skandal karar! Milli sporcuya Gazze sansürü: Instagram hesabı kapatıldı

"INSTAGRAM HESABIMI KAPATTI"

Avrupa Şampiyonasında Filistin bayrağı açtığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştığını belirten Akyüz, bu paylaşımı nedeniyle hesabının kapatıldığını söyledi. X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Akyüz, "Bu videom sayesinde Avrupa Federasyonu tarafından bana soruşturma açıldı, doğru okudunuz, yüzünden değil, sayesinde, hayatımda yaşadığım en büyük gururdu, yetmedi şimdi bir başka yaşadığım gurura sebep oldu, instagram asıl hesabımı kapattı." dedi.

"VİDEO NEDENİYLE TEHDİT EDİLDİM"

Paylaştığı video nedeniyle tehdit edildiğini de vurgulayan Akyüz şunları kaydetti:

"Bu videom sayesinde tehdit edildim, kaldırmam söylendi ve ben de o gün videoyu asla kaldırmayacağıma dair söz verdim, ben kaldırmadım lakin instagram komple hesabımı kapattığı için buraya da atıyorum. Rahatsız olanlar, aşağıya yazdığımı okuyup tekrar kudursun. Nehirden denize özgür Filistin."