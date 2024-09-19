MHP’de MYK-MDK toplantısı... Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.



Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Önümüze dikilmiş bariyerleri teker teker aşacağız. Vatan ve millet mücadelemiz devam edecek. İsyan uçurumuna savrulmadan geçmişi gelecekle kenetleyeceğiz.

Son yarım asırdır bizi yok saymaya çalışanlar olsa bile biz daha çok var olduk, var olmaya devam edeceğiz.

MHP yeni yüzyılda entellektüel, siyasi, kadro açısından en donanımlı kadroya sahip olduğunu yeniden gösterecektir. İşimiz çok, yükümüz ağırdır. MHP, milletimizin tamamını kucaklamaya, kardeşlik ve ortaklık kader mizahında her insanımızı bir görmeye, ayrımcılığı geçmeye, sonuna kadar azimli ve inançlıdır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılını başarmakla mükelleftir.

Karamsarlık aşılamaya çalışanlar vardır. Pek çok mahsurlu gelişme milletimizin gözü önünde bir tiyatro oyunu gibi sahnelenmektedir.

Türkiye'nin önünü kesmek, organize kötülük, çok sesli fitne korosunu uyarıyorum. Açık faaliyetlerini son günlerde hızlandırmışlardır. Milli birlik ve dayanışma hissiyatımızın yıkık bir duvara dönüşmesi hedeflenmektedir. Kuşatma sertleşmiş, kundakçılar çoğalmıştır.