SON DAKİKA: Bakan Kurum’dan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Cemil Tugay görüşmelerine ilişkin açıklama

"PARTİ AYIRT ETMEDEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili de konuşan Bakan Kurum şunları söyledi: Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz. İstanbul'la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz. İzmir'le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi'ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara'yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyor; bir Ankaralı olarak her konuda Ankara'nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.