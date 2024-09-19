"TSK yerli ve milli yazılım kullanıyor"

SON 1 HAFTADA 50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17 / Suriye 996) terörist etkisiz hâle getirildi.

SINIR GÜVENLİĞİ

Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalandı, bin 657 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76.989'a yükseldi. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram (93 bin 192 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.