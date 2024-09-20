AK Parti'de 3 İl Başkanı değişti. Değişim Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale'de yaşandı.

Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığına İlhami Yıldız, Çanakkale İl Başkanlığına Ömer Faruk Göktürk getirildi.

Nevşehir'deki değişim için AK Parti tarafından yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Nevşehir İl Başkanlığına Sn. Muhammed Feyzi Aygün atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Ali Kemikkıran'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." denildi.

AĞRI'DA YENİ İL BAŞKANI YILDIZ

Ağrı'da İl Başkanlığına İlhami Yıldız getirildi. AK Parti'den yapılan açıklama şu şekilde: Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ağrı İl Başkanlığına Sn. İlhami Yıldız atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Orhan Güngör'e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz.

ÇANAKKALE'DE YENİ İL BAŞKANI GÖKTÜRK

Bir diğer değişim adresi ise Çanakkale oldu. AK Parti'den "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çanakkale İl Başkanlığına Sn. Ömer Faruk Göktürk atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Naim Makas'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." açıklamasında bulunuldu.