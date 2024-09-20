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Giriş Tarihi: 20.9.2024

Ceza alan başkana siyaset yasağı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ceza alan başkana siyaset yasağı
Adana'da, 2019'da CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'ın mazbatası, göreve başladıktan sonra, geçmişte aldığı hapis cezaları dolayısıyla adli sicil kaydı bulunduğu için iptal edildi. CHP'nin 2024'te yeniden aday gösterdiği Aydar, ikinci kez başkan seçildi. Yaklaşık 6 aydır başkanlık koltuğunda oturan Aydar ve kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' suçundan yargılandıkları davada, 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 8'inci Ceza Dairesi, Kadir Aydar ile kardeşi Caner Aydar'ın 2'şer yıl 1'er aylık hapis cezasını onadı ve mahkûmiyet süresince siyasi yasak getirdi.
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Ceza alan başkana siyaset yasağı
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