CHP yine bildiğiniz gibi! Tarihi caminin yapımını durdurdular! Başkan Öntürk saha.com.tr’ye açıkladı: Cevap bile vermiyorlar

"YA TESLİM ETTİK, YA TESLİM EDECEĞİZ YA DA İHALESİ YAPILDI"

Hatay'daki konut teslimlerinin hız kazandığını belirten Başkan Öntürk şöyle konuştu:

Yaklaşık 40 bin konutu 1-2 ay içinde teslim edeceğiz. 300 bin bağımsız bölüm yapılacak. Hatay şantiye alanı gibi. Ya teslim ediyoruz ya teslim etmek üzereyiz ya da inşaatları hızla devam ediyor.

Hatay arazi yönünden sıkıntılı bir il. Hazine arazisi yeterince yok, kamulaştırma gerekiyor. Dava süreçleri falan biraz zaman uzadı. Ama şu an en fazla konut teslimi de Hatay'da oluyor. Geçen hafta 7 bin 500 bağımsız bölüm teslim edildi. Ekim ayında da 12 bin 500 bağımsız bölüm teslim edeceğiz.