Dev projenin temeli atıldı

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli atıldı. Yenimahalle'de, 312 bin metrekarelik alanda inşa edilecek adalet sarayı, toplam 588 duruşma salonuna sahip olacak. Temel atma törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre Bakanı Murat Kurum ve diğer yetkililer katıldı. Tunç, yeni sarayın Ankara'ya modern bir adalet merkezi kazandıracağını belirtti. Ayrıca, 2002'de 78 olan müstakil adliye sayısının 366'ya çıkarıldığını ve adliyelerin teknolojiyle donatıldığını vurguladı. Tunç, adalet reformlarına devam edileceğini ve Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ekim ayında açıklanacağını söyledi.Ankara'daki dağınık adliye binalarının bir araya toplanması gerektiğini belirten Tunç, yeni Adalet Sarayı'nın 745 bin 900 metrekare olacağını, içinde 1382 odası, 588 duruşma salonu ve 4 bin 180 araçlık otoparkın yer alacağını aktardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da yeni Ankara Adalet Sarayı'nın, yargı hizmetlerinin hızını artıracağı ve 746 bin metrekarelik alana inşa edileceği bilgisini verdi. Adalet sarayı, 588 duruşma salonu ve 4 bin 180 araçlık otopark ile donatılacak. Ankara Valisi Vasip Şahin, adaletin inşa sürecine destek vereceklerini belirtti. Toplantıda, bakanlar ve protokol üyeleri yeni adliye binasının temel atma çalışmalarını başlattı. AA