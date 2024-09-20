Erken seçim çağrısı yapan ana muhalefete sert tepki: Akıl tutulması

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Küresel aktörlerin, Türkiye'nin içine kapanmasını ve dış olaylara cevap veremez bir konuma düşmesini arzuladığını vurgulayan Bahçeli, "Türkiye'nin yükselişini çekemeyenler, içeride zaaflarımızı kaşımakla, milli ve manevi güven iklimimizi zehirlemekle meşguldür" dedi. Bahçeli'nin konuşmasında şu sözler ön plana çıktı:Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili şahsımın görüşünü merak etmiş. Aklınca kurnazlık yapan, siyasi işportacılığa özenen Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. MHP'ye anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili soru sormak, bu kapsamda teste tabi tutmak, yoklama yapmak hiç kimsenin hakkı, harcı ve haddi değildir. Anayasanın ilk dört maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir.Özgür Bey'in 31 Mart seçimlerinden sonra 'Erken seçim istemeyeceğiz' açıklaması hafızalara kazınmışken, çok geçmeden 2025 yılının kasım ayında erken seçim çağrısını telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. Bu ayarsız zatın deli saçması vaadi, bir litrelik rakının 140 liraya inmesinden başka bir şey değildir. CHP'nin altı okundan devletçiliği mora ve yeşile boyamaktan bahsedenlerin aslında kendilerine yakışan rengin pembe olduğunu buradan hatırlatmak samimi düşüncemizdir. Tahrikleriyle siyaseti geren DEM'lenmiş CHP, geldiğimiz bu aşamada vahim bir sorundur. Bir kısım Kara Harp Okulu öğrencisinin kılıçları çekerek ettiği korsan yemin ve ardı sıra yaşanan cepheleşmeler huzur ve sükûnetimizi, birlik ve beraberliğimizi darboğaza itecek kadar etki yapmıştır.Narin ve Sıla yavrularımız herkesin yüreğine ateş düşürmüştür. Milletimiz alenen işlenen insanlık suçları karşısında öfkeli ve infial halindedir. Bu sabilere kıyanların en ağır bedelleri ödemesi adalet ve hukuk namusudur. Türk adaleti canilerin yakasından mutlaka tutacak, kastedenler ümit ederim ki güneş yüzü görmeden kapatıldıkları karanlık hücrelerinde çürüyüp gideceklerdir.