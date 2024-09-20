Seçil Erzan’ın yargılanması devam ediyor

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ile Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu 30'dan fazla kişiyi yüksek dolandırdığı iddiasıyla aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

YARGILAMA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Nazlı Can, Hüseyin Eligül, Atilla Yörük, çok sayıda avukat ve bir kısım müşteki duruşmaya katıldı. Bu celse dosyaya birleşen dosyalar kapsamında Seçil Erzan'ın savunmasının alınması, müşterilerin ve tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

SAVUNMASI ALINIYOR

Seçil Erzan'ın ilk olarak Fatih Terim'i dolandırmasına dair savunması aldı. Erzan, Terim'den fon adı altına para almadığını, sadece aralarındaki dostane ilişkilerinden doları kendisine 700 bin dolar verildiğini ve bu parayla ev, arsa almasını istediğini söyledi. Erzan, "Aramızdaki banka ilişkilerinden değil abi kardeş ilişkisindendi. Bana verdiği parasının getirisi olarak nakit ödemeler yaptım" dedi.

TERİM'İN PARASINI BAŞKALARINA FAİZ OLARAK ÖDEMİŞ

Erzan, "Fatih Terim'e hiç bir zaman hayır diyemedim. Benden hiç zorla, baskıyla parasının fazlasını istemedi. Paramız var mı diye sorduğunda hep gönderdim. Terim'den aldığım 700 bin doları tam ismini hatırlamadığım başkalarına faiz ödedim. Hesabında para kaldığı zaman hep yatırım yapıyordum. Ciddi nakit akışı vardı. Hesaba giren para aynı şekilde ödeme için geri çıkıyordu" şeklinde konuştu.