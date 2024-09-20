Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör atandı
Giriş Tarihi: 21.9.2024 00:21 Son Güncelleme: 21.9.2024 00:24

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör atandı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile 6 üniversiteye yeni rektör atandı. Atama kararları ile ayrıca bazı bakanlıklara da atamalar gerçekleştirildi.

İHA
SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör atandı

Son dakika haberleri... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şengönül,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Aydın,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nusret Akpolat,

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik atandı.

BAKANLIKTA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan Atandı.

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SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 üniversiteye rektör atandı
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