Sosyal medya ve telefon kısıtlamaları genişliyor

Sosyal medya ve akıllı telefonların yaygınlık kazanmasıyla ekran başında geçen zamanın artması, kontrolsüz şekilde internet ortamında vakit geçiren çocuk ve gençlere yönelik riskleri yeniden gündeme taşıdı. Nüfusun büyük bir çoğunluğu ve özellikle çocuk ve gençlerin ekran başında geçirdiği uzun süreler manipülasyon, dijital zorbalık, dezenformasyon, nefret söylemi, müstehcen içerikler, mahremiyetin ihlali, dolandırıcılık ve siber güvenliğe dair endişeleri artırarak ülkelerin farklı gerekçelerle akıllı telefonlara ve sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme, kısıtlama ve yasaklar getirmesine yol açtı.Avrupa'da çok sayıda siyasetçi sosyal medya yaşının 15 ya da 16 ile kısıtlanmasını önerirken, platformların kendi koydukları 13 yaş sınırını da gerektiği gibi uygulamadığını savunuyor.Datareportal'ın Temmuz 2024 verilerine göre, yaklaşık 5.5 milyar insan yani dünya nüfusunun yüzde 67'si internet, yüzde 70'i de cep telefonu kullanıyor. Sosyal medya profillerinin oranı ise nüfusun yaklaşık yüzde 64'üne karşılık geliyor. Dünyada internet kullanıcıları günde ortalama 6.5 saatini çevrim içi geçiriyor. Geçen hafta Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medyanın çocukları gerçek hayattan, ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırdığını ifade ederek, yıl sonuna kadar sosyal medya platformlarına yaş sınırı getirmek için bir yasa tasarısı sunmayı planladıklarını ve yasanın uygulanacağı yaş grubu üzerinde fikir alışverişlerinin sürdüğünü söyledi.Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde 42 eyaletin başsavcısı, Kongre'den sosyal medya platformlarının çocukların ruh sağlığına etkisi hakkında bu platformlara uyarı koyulması çağrısında bulundu. Washington Post gazetesinin haberine göre, başsavcılar, ABD Kongresi'ne gönderdikleri mektupta, sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlerin ruh sağlığına olası tehditlerine karşı uyarıların olması gerektiğini belirtti.Hollanda'da öğrencilerin dikkatini dağıtması ve sınav sonuçlarını olumsuz etkilemesi gerekçesiyle ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklandı.Fransızca eğitim veren 373 okulda, 26 Ağustos'ta başlayan 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklandı.Yunanistan'da ise alınan karara göre, öğrenciler okula telefonlarıyla gelebilse de çantalarından çıkaramıyor.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de, ekran bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele amacıyla okullarda akıllı telefonlara kullanım yasağı getiriyor.İtalya'da da çocukların akıllı telefon kullanması ve sosyal medya hesabına sahip olmasının yasaklanması için başlatılan imza kampanyası, tartışmalara yol açtı.İtalyan basınındaki haberlere göre, pedagog Daniele Novara ile psikoterapist Alberto Pellai tarafından başlatılan ve 14 yaş altı çocukların cep telefonu sahibi olması ile 16 yaş altı çocukların sosyal medya mecralarında profiller oluşturmasını yasal bir düzenlemeyle engellemeye yönelik imza kampanyasına, İtalya'nın ünlü simaları da destek verdi.Yönetmen Paola Cortellesi'nin yanı sıra Alba Rohrwacher, Stefano Accorsi ve Luca Zingaretti gibi İtalyan oyuncular, çocukların cep telefonu ve sosyal medyadan korunması gerektiğini savunarak kampanyaya katıldı.İtalya'da temmuz ayında Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasakladığını duyurmuştu. İtalya'da ve (bölgesel olarak) İspanya'da halihazırdaki uygulamaya son olarak Hollanda katıldı.Brezilya, yakın zamanda ülkenin dezenformasyon karşıtı yasalarına uymadığı için sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) geçici bir yasak getirdi. Brezilya hükümeti, özellikle seçimlerle ilgili yanlış bilgiyle ilgili içerikleri etkili bir şekilde denetlemeyen platformlara baskı yapıyor.Hindistan 2020 yılında TikTok ve WeChat gibi uygulamalara yasak getirirken, bu adımı ülke güvenliği ve kullanıcıların gizliliği endişeleri doğrultusunda attığını açıkladı.