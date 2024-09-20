Ticaret Bakanlığı'ndan CHP'li Volkan Demir'in "İsrail'le ticaret" manipülasyonuna net yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracat yasaklama kararı ile ilgili "İsrail İstatistik Kurumu'nun" sözde verileri üzerinden bir manipülasyona girişti.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Başkan yardımcısının, "İsrail İstatistik Kurumu'nun" sözde verilerine atıf yaparak, İsrail ile ticaretin sürdüğüne ilişkin açıklamalarını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle takip ettik.

İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURAN TEK ÜLKE TÜRKİYE

İsrail zulmü altında Filistin, Gazze ve Batı Şeria'da 41.000 kişinin şehit olduğu, Lübnan'da daha iki gün önce onlarca kişinin can verdiği ve binlerce kişinin yaralandığı bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türk halkı cansiperane bir şekilde Filistin halkı ile birlikte mücadele ederken, dünyada İsrail ile tüm ticareti durdurmuş tek ülke Türkiye iken, yapılan bu mesnetsiz ve İsrail makamları ile işbirliği yaparak yalan ve çarpıtma amaçlı açıklamaların, Filistin davası ve Filistinlilerin menfaatleri ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Sadece İsrail'in menfaatlerine hizmet ediyorlar.

İSRAİL'İN DEZENFORMASYON AMAÇLI VERİLERİ KULLANILDI

Bu açıklamaların en acı ve utanılacak tarafı, söz konusu açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi gümrük ve dış ticaret sistemleri ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun şeffaf ve gerçek veri ve istatistikleri dururken, İsrail servislerinin ve kurumlarının dezenformasyon amaçlı verilerinin kaynak gösterilmesidir. Başlı başına bu bile, bu açıklamayı gerçekleştiren siyasi ve bir kısım medya zevatın Filistinlileri ağzına dahi almazken, Türkiye'yi ve hükümeti yıpratmak hedefiyle İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini, kimlerden bilgi ve yönlendirme aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Tek dertleri, dünyada Filistin için en çok uğraşan, İsrail soykırımı karşısında onurlu ve haysiyetli bir duruş ve politika izleyen ve Filistinli tüm yetkililerin devamlı teşekkür ettiği Türkiye'nin ve hükümetinin mazlum Filistin için verdiği büyük çabalarına zarar vermektir. Zaten İsrail makamlarının sosyal medya paylaşımlarında onları överek atıf yaptığına zaman zaman şahit olduk.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPYEKÜN FİLİSTİN'İN YANINDADIR

Türkiye Cumhuriyeti, hükümeti ve halkıyla topyekün Filistin'in yanındadır, Türkiye'nin gümrük sistemi kısmen 9 Nisan 2024'te, tamamıyla 2 Mayıs 2024'ten beri ihracat ve ithalatta İsrail'e kapalıdır. Açıkladığımız gibi, sadece Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığının uygunluk verdiği, Filistinlilere ulaştırılan ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünler, bu uygunluk sonrası varış yeri Filistin olmak şartıyla sevkedilebilmektedir. Hal böyleyken, bu yalan ve iftira korosunun amacı, Türkiye'nin tüm dünya ülkelerine yaptığı ihracatı bile sabote etmek, İsrail çıkarlarına hizmet etmek ve Filistinli mazlumların ihtiyacı olan ürünleri dahi temin etme süreçlerine zarar vermektir.

Bu konuda Ticaret Bakanlığımız gerekli açıklamayı iki gün önce yapmıştır.